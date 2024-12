Autor de plano para matar Lula e Moraes esteve com Bolsonaro 2 vezes

Outras quatro pessoas, que também foram presas pela PF na terça-feira, 19, também estiveram no local - Foto: Flickr/PR

A Polícia Federal divulgou que identificou ao menos duas ocasiões em que o general da reserva Mario Fernandes, apontado como responsável por elaborar o plano de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, esteve pelo menos duas vezes no mesmo ambiente que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a PF, no período em que era planejado um golpe de Estado no país, Fernandes esteve com Bolsonaro e outras quatro pessoas, que também foram presas pela PF na terça-feira, 19.

O ex-assessor de Bolsonaro foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República — sendo o número dois da pasta. Ele chegou, inclusive, a assumir a secretaria de forma interina.

Segundo a CNN, o primeiro momento em que os dois estiveram juntos foi em 6 de dezembro de 2022, uma terça-feira, onde o militar imprimiu no Palácio do Planalto o documento “Punhal Verde e Amarelo”, com detalhes do plano de execução das autoridades.



“Conforme evidenciado na presente investigação, exatamente no referido período em que MARIO FERNANDES imprime do planejamento operacional, verificou-se que os aparelhos telefônicos dos investigados RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (JOE) e MAURO CESAR CID estavam conectados a ERBS que cobrem o Palácio do Planalto. Nesse mesmo horário, o então presidente da República, JAIR BOLSONARO, também estava no Palácio do Planalto”, diz o relatório da PF.

Fernandes esteve com Bolsonaro na segunda vez dois dias depois, em 8 de dezembro. Dessa vez, ele foi ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, onde permaneceu por 40 minutos.

“Os dados do controle de acesso encaminhados à Polícia Federal confirmam que MARIO FERNANDES esteve no Palácio da Alvorada no dia 08/12/2022, chegando às 17hs e saindo às 17h40min“, aponta o documento da PF.