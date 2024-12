“Kids pretos”; conheça militares presos por tramar morte de Lula e Moraes

Forças Especiais do Exército Brasileiro, 'Kids pretos' - Foto: Agência Brasil

Nesta terça-feira, 19, quatro militares do Exército ligados às forças especiais, os chamados "kids pretos", foram presos por suspeita de tramar um golpe de Estado após as eleições de 2022 para assassinar o presidente Luis Inácio Lula da Silva. Outro alvo dos golpistas seriam o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Mas quem são os "kids pretos"?

Os "kids pretos" — também chamados de "forças especiais" (FE) — são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. Conforme o Exército, as tropas existem desde 1957 e até o ano passado, tinham um efetivo aproximado em torno de 2,5 mil militares. As informações são do g1.

A nomenclatura "kid preto" é um apelido informal atribuído aos militares de Operações Especiais do Exército Brasileiro, pelo fato de usarem um gorro preto.

Para se tornar um "kid preto", os militares precisam passar pelo curso de Ações de Comandos e de Forças Especiais. Eles passam por formação no Centro de Instrução de Operações Especiais, em Niterói (RJ), no Comando de Operações Especiais em Goiânia (GO), ou na 3ª Companhia de Forças Especiais, em Manaus (AM).

O objetivo dos "kids pretos" é atuar em missões com alto grau de risco e sigilo, como em operações de guerra irregular — terrorismo, guerrilha, insurreição, movimentos de resistência, insurgência, sabotagem, operações de inteligência, planejamento de fugas e evasões.

Os "kids pretos" atuam por ordem do Comando do Exército, sob coordenação do Comando de Operações Especiais.

Prisão

As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes após a Polícia Federal identificar um "detalhado planejamento operacional, denominado 'Punhal Verde e Amarelho', que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022" para matar os já eleitos presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin.

Os militares "Kids pretos" presos nesta terça-feira são: general de brigada Mario Fernandes (na reserva); tenente-coronel Helio Ferreira Lima; major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Quem integra o "Kids pretos" é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação desta terça urgiu após a Polícia Federal ter conseguido acessar arquivos apagados de computadores e celulares de Mauro Cid.