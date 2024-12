Supremo Tribunal Federal pode julgar Bolsonaro entre abril e junho

- Foto: Reprodução/TV Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os envolvidos na tentativa de execução de um golpe militar no país para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) podem ser julgados entre março e abril de 2025, conforme informaram fontes da Corte à CNN.

Caso o relatório da Polícia Federal, que investiga o esquema, seja encaminhado para o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta semana, o ministro e relator Alexandre de Moraes deve enviá-lo para a Procuradoria-Geral da República (PGR) logo no dia seguinte.



Com isso, a PGR terá um prazo de 15 dias para decidir se vai arquivar, aceitar ou pedir novas diligências, etapa que deve ser concluída até dezembro, a pouco antes do recesso judiciário começar.



Segundo fontes ouvidas pela CNN, existe a possibilidade de logo depois do fim do recesso, no dia 1 de janeiro de 2025, Moraes inicie a próxima fase: oitivas de testemunhas, alegações finais e produção de novas provas.

Finalizada, o STF aciona a PGR, encerrado esse rito, o caso estará pronto para ser julgado.