Policial preso por planejar morte de Lula trabalhou para PT da Bahia

Wladimir foi preso na manhã desta terça-feira, 19 - Foto: Reprodução

Preso por suspeita de envolvimento em um suposto plano para matar Lula em 2022, o agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares já trabalhou para governos do PT na Bahia, ele atuou na Secretaria de Segurança Pública da Bahia entre os anos de 2007 e 2008, quando o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, era governador do Estado. As informações foram apuradas pelo portal Metrópoles.

Leia mais

>> Saiba quem é policial federal baiano suspeito de planejar atentado contra Lula

>> Esposa de policial preso por planejar matar Lula faz vaquinha online

>> Policial federal preso por planejar morte de Lula e Moraes é baiano



De acordo com a coluna, o policial ficou um ano na Secretaria de Segurança Pública, antes de deixar o órgão. Depois, o agente da PF continuou trabalhando em Salvador e, em seguida, foi transferido para Brasília.

Wladimir Matos Soares, de 53 anos, é natural de Salvador e possui 22 anos de serviço na corporação, Wladimir já atuou em diferentes áreas da Polícia Federal e chegou a integrar o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em 2008.