Esposa de policial preso por planejar matar Lula faz vaquinha online

Wladimir Matos Soares estava lotado na corporação em Brasília - Foto: Reprodução

A agente da Polícia Federal, Vanessa Isac Monteiro de Oliveira, mulher de Wladimir Matos Soares, preso na manhã desta terça-feira, 19, por meio da “Operação Contragolpe”, deflagrada pela PF, está organizando uma ‘vaquinha’ online para libertar o baiano da prisão.

A doação virtual já conta com 59 apoiadores e acumula o valor de R$ 8.180, até as 18h47. O objetivo é arrecadar R$ 100 mil para o pagamento do advogado do homem.

“Eu Vanessa Isac Monteiro de Oliveira, junto ao João, filho do Wladimir Matos Soares, MIKE PAPA, venho solicitar o apoio de todos os amigos para ajudá-lo nesse momento. Por isso, solicitamos o apoio dos amigos com qualquer valor”, diz o comunicado fixado na vakinha’.

Leia mais

>> Policial federal preso por planejar morte de Lula e Moraes é baiano

>> Plano para matar Lula e Moraes foi identificado no celular de Cid

>>Policial federal preso compartilhou detalhes da segurança de Lula

Wladimir Matos Soares foi preso por suspeita de participar de um possível atentado ao presidente Lula (PT), ao seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No plano, os militares articulavam matar o chefe do Executivo eleito.