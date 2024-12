Policial federal preso por planejar morte de Lula e Moraes é baiano

Wladimir Matos Soares estava lotado na corporação em Brasília - Foto: Reprodução

O policial federal Wladimir Matos Soares, preso na manhã desta terça-feira, 19, é baiano, natural de Salvador. O agente estava na corporação lotado em Brasília.

As investigações da PF apontam que o agente participou do plano para assassinar o presidente Lula (PT), o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022.

Ele integrou a segurança do petista antes da posse e repassou as informações para Sérgio Rocha Cordeiro, assessor da Presidência da República durante o governo Bolsonaro (PL).

A informação foi confirmada pela Polícia Federal, por meio da Operação Contragolpe, e também consta na decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) que pediu a prisão preventiva de Wladimir e outros quatro suspeitos.