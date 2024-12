PLANO GOLPISTA Policial federal preso compartilhou detalhes da segurança de Lula Investigação aponta que o policial atua como “elemento auxiliar" no plano golpista Por Redação 19/11/2024 - 16:00 h

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Reunião com as Lideranças dos Grupos de Engajamento do G20, em cerimônia no Palácio do Planalto. Brasília - DF. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Fechar

O policial federal Wladimir Matos Soares, envolvido com a trama golpista sobre uma tentativa de assassinato do presidente Lula (PT) e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), teria recebido informações sobre a segurança do chefe do Executivo eleito. O agente foi preso nesta terça-feira, 19, pela corporação, por meio da "Operação Contragolpe". “Assessor especial do gabinete pessoal do Presidente da República revelaram que o mencionado policial federal se inseriu no contexto de atuação da criminosa ao fornecer informações relativas à segurança do candidato eleito Luís Inácio Lula da Silva”, diz o comunicado. Leia mais >> PF revela que militares cogitaram envenenar Lula, Alckmin e Moraes >> Golpistas imprimiram plano homicida contra Lula no Planalto >>Plano golpista tinha codinomes para Lula e Alckmin; saiba quais A investigação aponta que o policial atua como “elemento auxiliar do núcleo vinculado à tentativa de golpe de Estado”. Já as mensagens do agente foi encaminhada para Sérgio Rocha Cordeiro, assessor da Presidência da República durante governo Bolsonaro (PL). Sérgio é considerado como a "pessoa com vínculo imediato com pessoas relevantes em torno dos fatos apurados”. Entre os detalhes repassados estaria a presença de policiais de força tática na equipe de segurança. “Desta forma, o investigado, aproveitando-se das atribuições inerentes o seu cargo no período entre a diplomação e posse do governo eleito, repassou informações relacionadas a estrutura de segurança do presidente Lula para pessoas próximas ao então presidente Jair Bolsonaro, aderindo de forma direta ao intento golpista”, informou a PF.

Na ocasião, o agente também teria se colocado à disposição para atuar no golpe de Estado. “Eu e minha equipe estamos com todo equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair !”, disse.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR