Plano golpista tinha codinomes para Lula e Alckmin; saiba quais

A Polícia Federal divulgou relatório sobre a prisão dos chamados “kids pretos” que visavam aplicar um golpe de Estado no Brasil, inclusive com intenção de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes em 2022.

Os integrantes do grupo criminoso utilizavam codinomes para se referir a pessoas que eram os alvos desse plano. Lula era chamado de"Jeca", já Alckmin de “Joca”.

De acordo com a CNN Brasil, um terceiro codinome aparece no relatório: “Juca”, que era utilizado para se referir a uma “iminência parda do 01 e das lideranças do futuro gov”, mas a PF disse que não obteve elementos suficientes para identificar a quem o nome se referiria.

Já o ministro Alexandre de Moraes era chamado tratado pelo codinome de “Professora”. O ministro era chamado dessa forma, inclusive, pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A PF identificou ainda que Cid sabia do plano de assassinato de Lula.

Os policiais kids pretos também eram chamados por codinomes, a fim de não revelar as identidades, ou a eventos relacionados ao plano homicida. Eles era chamados por nomes de países, como Alemanha, Áustria, Brasil, Argentina, Japão e Gana.