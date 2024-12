Plano para matar Lula e Moraes foi discutido na casa de Braga Netto

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

De acordo com a investigação da Polícia Federal, o plano para um golpe de Estado e assassinatos contra o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes teve início em novembro de 2022, na casa do general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

Mensagens recuperadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid indicam que houve uma reunião em Brasília para elaborar estratégias, incluindo o envio de militares de batalhões de Goiânia e do Rio de Janeiro para a execução do plano.



"Após a reunião, no dia 14 de novembro de 2022, o Major Rafael Martis de Oliveira (‘Joe’), pergunta para Mauro Cid se haveria alguma novidade, possivelmente se referindo ao assunto tratado na reunião ocorrida no dia 12/11/2022. Diz: ‘Alguma novidade??’. Mauro Cid responde: ‘Eu que pergunto’. Joe diz: ‘Vibração máxima! Recurso zero!!’.

Em seguida, Mauro Cid questiona: ‘Qual a estimativa de gastos? Falei pra deixar comigo.’ Joe diz que vai ligar para Mauro Cid. No entanto, Mauro Cid insiste para que Joe informe uma estimativa de gastos relacionados a hotel, alimentação, material. E sugere a quantia de ‘100 mil’. Diz: ‘Só uma estimativa com hotel. Alimentação. Material. 100 mil?’, destaca um trecho do relatório da investigação.

"Major Rafael Martins de Oliveira diz: ‘Ok!! Entorno disso. Vou te mandar’. Pelo que se infere, a troca de mensagens entre Mauro Cid e o Major Rafael Martins evidencia a existência de um planejamento, o qual necessitaria de ‘hotel’, ‘alimentação’ e ‘material’, com custo estimados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, os interlocutores indicam que estariam arregimentando mais pessoas do Rio de Janeiro para apoiar a execução dos atos", completa o documento.

De acordo com informações do Correio Braziliense, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestará depoimento à Polícia Federal na tarde de hoje, em Brasília.