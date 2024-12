POLÍCIA Saiba quem é policial federal baiano suspeito de planejar atentado contra Lula As investigações apontam que Wladimir manteve contato direto com Sérgio Cordeiro, assessor especial da Presidência durante o governo Bolsonaro Por Redação 20/11/2024 - 14:03 h | Atualizada em 20/11/2024 - 14:25

Embora Wladimir seja apontado como peça central no planejamento do atentado, nem Sérgio Cordeiro nem o ex-presidente Jair Bolsonaro são investigados como participantes do plano, segundo informações da própria Polícia Federal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

