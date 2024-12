Aliado de Bolsonaro, Braga Netto é preso pela Polícia Federal

Braga Netto ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Alvo do inquérito do golpe, o então candidato a vice-presidente em 2022, Braga Netto, foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (PF), após a operação de busca e apreensão na casa dele.

O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso no Rio de Janeiro, em Copacabana, e está sendo levado para o Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército.

Em nota, a PF diz que o cumprimento das medidas judiciais de hoje “têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas”.

“Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal", diz um trecho do comunicado.

A ação, segundo os agentes federais, acontece após os mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Braga Netto é general da reserva do Exército, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro (PL) e compôs a chapa de vice ao lado do liberal em 2022, mas foi derrotado,