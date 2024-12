Mauro Cid confirma reunião na casa de Braga Netto para trama golpista

Cid foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro em 2022 - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro (PL), Mauro Cid, confirmou que as discussões para a elaboração do plano golpista aconteceram na casa do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto. No relatório da Polícia Federal (PF), o apartamento do militar foi usado no dia 12 de novembro de 2022.

No encontro, os presentes tratavam sobre um possível assassinato do presidente eleito Lula (PT) e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na ocasião, o então assessor especial da Presidência da República, Marcelo Câmara, descreve para Cid qual seria a rota percorrida por Moraes durante a diplomação do petista, que aconteceu no dia 12 de dezembro daquele ano, conforme informou os agentes federais.

No depoimento de mais de duas horas, Cid foi questionado sobre o plano para matar autoridades, investigado pela PF, mas voltou a negar participação. No último domingo, o tenente-coronel já havia afirmado desconhecer um plano golpista que incluia os assassinatos.

Durante os esclarecimentos, Cid detalhou toda a reunião, e confirmou as descobertas feitas pela PF que implicam diretamente o general nos planos golpistas.

Na delação de Cid à PF, Braga Netto costumava atualizar Bolsonaro sobre o andamento das manifestações golpistas e fazia um elo entre o ex-presidente e integrantes dos acampamentos antidemocráticos. A defesa do ex-ministro afirmou que não iria comentar, pois ainda não teve acesso às investigações.