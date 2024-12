Estrategista do presidente da Argentina é indiciado pela PF

Bolsonaro e Milei já declararam admiração mútua - Foto: Reprodução

O empresário argentino Fernando Cerimedo, estrategista do presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos indiciados pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado, por parte de Jair Bolsonaro (PL), para não permitir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2022, Cerimedo administrava o canal “La Derecha Diário” no YouTube. Em uma transmissão online, o empresário apresentou um dossiê sustentando ter havido fraude nas eleições do Brasil, que teria favorecido Lula. A "live" foi, posteriormente, divulgada por militantes bolsonaristas.

O principal argumento para sustentar a suposta fraude no dossiê apresentado por Cerimedo era de que cinco modelos de urnas eletrônicas, que não teriam sido submetidos a testes de segurança, haviam registrado mais votos para Lula do que para Bolsonaro. O dossiê dizia ainda que apenas as urnas do modelo 2020 teriam passado por análises.

A versão, contudo, foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a comprovação de que todos os modelos usados em 2022 foram submetidos aos testes aplicados por universidades federais e pelas Forças Armadas.

Em 2023, Cerimedo passou a atuar como estrategista digital na campanha do então candidato à presidência da Argentina, Javier Milei. À imprensa local, ele disse que usava perfis que buscavam desestabilizar discussões em redes sociais, com comentários polêmicos para conseguir engajamento para o candidato de direita e promover campanhas negativas contra seus adversários.

Além de Cerimedo, a PF também indiciou Bolsonaro e outros 35 aliados do ex-presidente, a maioria deles militares.