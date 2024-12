STF aposta em denúncia rápida sobre tentativa de golpe

Bolsonaro e Valter Braga Netto estão entre os indiciados - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve denunciar de forma rápida os indiciados pela tentativa de golpe de estado. A expectativa é eles possam ser julgados já em 2025.

>> PF diz que Bolsonaro sabia de plano para matar Lula e explodir Moraes

>> PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 por tentativa de golpe

A informação é de Andréia Sadi, do portal G1. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Walter Braga Netto, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foram alguns dos indiciados por organização criminosa, tentativa de golpe de estado e abolição do estado democrático de direito.

A expectativa, de acordo com a publicação, é que Paulo Gonet, procurador-geral da República, abarque todos os relatórios em uma só denúncia. Após a manifestação da PGR, a denúncia vai para a análise do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).