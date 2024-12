Indiciado com Bolsonaro, ex-Abin ataca STF; confira

Bolsonaro e Ramagem foram indiciados por três crimes - Foto: Divulgação

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 21, logo após ser indiciado, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 35 pessoas pela tentativa de golpe de Estado, e fez duros ataques à Justiça.

Ramagem afirmou que Justiça do Brasil tem alterado a ordem dos processos e atropelado a legalidade. Após afirmar que o Supremo Tribunal Federal (STF) virou a lei, Alexandre Ramagem ainda sugeriu a existência de perseguições, mas sem citar nomes.

"A base do ordenamento no Brasil passou a ser mesmo a criatividade. STF é a lei. Não importa construção da segurança jurídica. Fundamentos do iter criminis, fases para um crime, da ideação à consumação, com conceitos modificados. Sistema acusatório, divisão entre investigação, acusação, julgamento e a própria vítima completamente desrespeitado e descaracterizado", iniciou Ramagem, que continuou.

"A lógica investigativa foi alterada de materialidade a autoria, para um início a partir da escolha de alvos, necessidade de imputar e posterior 'produção' de provas. Juiz natural, competência, legalidade e devido processo relativizados. É a praxe processual no Brasil atual. Aqui, sim, não há eventos isolados. Narrativas se tornam fatos. Estúpidos absurdos como essa descabida prisão do Filipe Martins, com vergonhosa conclusão de relatório, é um dos diversos e graves atropelos à ordem e legalidade. Onde isso irá parar? Excessos e perseguições estão mais que evidentes. Não está mais apenas para a história julgar", completou o ex-Abin.

Ramagem e Bolsonaro foram indiciados pelos seguintes crimes: golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Outras 35 pessoas também foram indiciadas no inquérito da Polícia Federal.