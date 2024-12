Deputados baianos reagem ao indiciamento de Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Sergio Lima | AFP

Os deputados federais baianos se pronunciaram sobre o indiciamento doex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 36 integrantes do antigo governo. Nas redes sociais, o deputado Valmir Assunção (PT) indagou sobre a demora para a prisão do liberal em meio à gravidade dos crimes apontados pela Polícia Federal.

“Tic tac! Ou seria, toc toc? Aliás, o que falta para essa turma ser presa, ainda que preventivamente?”, escreveu o petista.

A deputada Lídice da Mata (PSB) também comentou sobre o ato deferido pela Polícia Federal (PF), na tarde desta quinta-feira, 21. Assim como o petista, a parlamentar também fez um questionamento: “Todo plano tem um mandante. A quem interessaria matar o presidente e o vice-presidente para assumir seu posto?”.

Já a deputada Elisângela Araújo (PT) endossou a notícia em suas redes sociais, citando os crimes atribuídos ao ex-mandatário.

“Bolsonaro é indiciado pela PF em inquérito sobre tentativa de golpe! Crimes: abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e organização criminosa! Justiça sendo feita!Bolsonaro é indiciado pela PF em inquérito sobre tentativa de golpe!”, escreveu.

O ex-presidente foi indiciado por suposta participação na trama golpista que pretendia assassinar o então presidente eleito Lula (PT), seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Com relatório da PF concluído, o documento será repassado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Cabe ao relator do caso, que segue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, encaminhar a informação à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Caberá à PGR decidir se arquiva o caso, pede mais diligências ou apresenta uma denúncia (acusação formal de crimes).