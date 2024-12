Bolsonaro culpa Moraes por indiciamento: "Ajustou depoimentos"

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou atuação do magistrado - Foto: Reprodução | TV Brasil

Após ser indiciado pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responsabilizou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pela ação e criticou a atuação do magistrado na Corte. Moraes é o relator do processo na Suprema Corte.

“O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", disse o ex-presidente, em entrevista à coluna Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Leia mais

>> Indiciado pela PF: entenda crimes atribuídos a Bolsonaro

>>PF diz que Bolsonaro sabia de plano para matar Lula e explodir Moraes

O ex-mandatário foi indiciado pelos agentes federais na tarde desta quinta-feira, 21, por tentativa de assassinato ao então presidente eleito Lula (PT), seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o magistrado.

No relatório final das Operações Tempus Veritatis e Contragolpe, a PF apontou abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e organização criminosa.

Bolsonaro afirmou que vai aguardar as instruções do seu advogado para tratar o caso e disse que precisa analisar o conteúdo do indiciamento dos agentes federais.

“Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”, concluiu.

Além do ex-mandatário, outros 36 integrantes do seu governo foram indiciados pela PF por tentativa por suposto envolvimento em planejamento de golpe de Estado nesta quinta-feira, 21. Na última terça, 19, a corporação prendeu quatro militares e um policial federal envolvidos no caso.

Veja pronunciamento