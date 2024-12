Presidente do PT faz coro por prisão de Bolsonaro após indiciamento

Bolsonaro é um dos indiciados pela tentativa de golpe de Estado - Foto: Evaristo Sá | AFP

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), defendeu, na tarde desta quinta-feira, 21, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais indiciados pela Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado no final de 2022.

Gleisi se manifestou logo após repercussão da notícia do indiciamentode Bolsonaro e mais 36 pessoas. A petista disse que esse é o primeiro passo para que o ex-chefe do Palácio do Planalto e seus aliados sejam presos, e descartou qualquer inclinação a uma tentativa de anistia política aos envolvidos na trama golpista.

"O indiciamento de Jair Bolsonaro e sua quadrilha, instalada no Planalto, abre o caminho para que todos venham a pagar na Justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia: tentar fraudar eleições, assassinar autoridades e instalar uma ditadura. Prisão é o que merecem! Sem anistia", escreveu Gleisi em uma publicação no X, antigo Twitter.

Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.