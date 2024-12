Áudios provam falas de militares tramando golpe e morte de Lula

General Mário Fernandes - Foto: Isac Nóbrega/PR

Áudios que circulavam em grupos de militares de alta patente que, de acordo com a investigação da Polícia Federal (PF), preparavam uma trama golpista após o segundo turno das eleições de 2022, foram divulgados neste domingo, 24, pelo Fantástico.

De acordo com informações da PF, Mario Fernandes, general da reserva e ex-número 2 da Secretária-Geral da Presidência, foi o articulador do plano que planejava matar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes.



“Qualquer solução, caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, sem quebrar cristais”, disse o general Mário Fernandes, em áudio.

No registro, que ocorreram no dia 4 de novembro de 2022, Mario aponta, sem provas, que houve fraude na eleição e em resposta, pessoas próximas e oficiais do Exército disseram:“Eu estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos, sim, pro vale tudo. E eu tô pronto a morrer por isso”, afirmou um dos participantes do grupo. “O presidente tem que fazer uma reunião com o petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito”, declarou um oficial do Exército.

Ainda conforme as apurações, os acampamentos em frente a quarteis no final de 2022 faziam parte de um plano dos militares e que o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com esses grupos.

“Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Nem que seja para inflamar a massa. Para que ela se mantenha nas ruas.”, alegou o general em áudios.

A investigação resultou no indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Valdemar Costa Neto, presidente do PL; e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência.

