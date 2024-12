Braga Netto integrava dois núcleos que articulava golpe, diz PF

Ele foi preso em sua casa, no Rio de Janeiro - Foto: Agência Brasil / Divulgaçãoç

O general da reserva Walter Braga Netto, então candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, é o primeiro general quatro estrelas do Exército a ser preso na história do país.

O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 14, pela Polícia Federal, em sua casa, localizada no Rio de Janeiro.

Na investigação, os agentes o apontaram como integrante de dois dos seis núcleos da organização criminosa, envolvida na tentativa de dar um golpe de Estado.

Segundo a PF, Braga Netto faria parte do núcleo "responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado" e do núcleo de "oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos".

O primeiro grupo em que o militar integrava visava escolher "alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investigadas golpistas". Já o segundo núcleo teria atuado "para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para consumação do golpe de Estado".

Outros núcleos elencados pela PF são

Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral

Jurídico

Operacional de Apoio às Ações Golpistas

Inteligência Paralela