Saiba quem é Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro preso pela PF

A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado, 14, o general da reserva Walter de Souza Braga Netto, mais conhecido como Braga Netto, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Braga Netto é o primeiro militar de quatro estrelas a ser preso na história do país. A prisão aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, após a PF realizar buscas em sua casa.

Ele está detido na capital fluminense e foi entregue ao Comando Militar do Leste. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro (PL) passará por audiência de custódia nesta tarde, às 14h.

O general Braga Netto ainda compôs a chapa de candidato a vice na chapa majoritária do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022, que fracassou nas urnas eletrônicas.

Nascido em Belo Horizonte (MG), o militar tem 67 anos. Ele entrou para o Exército em 1975.

Em 2009, Braga Netto foi promovido a general e nomeado chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste.

Em 2016, o militar foi um dos responsáveis pela coordenação da segurança durante a Olimpíada do Rio. E, naquele mesmo ano, assumiu o Comando Militar do Leste, onde chefiou 50 mil militares no Rio, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Em 2018, foi nomeado interventor da Segurança no Rio de Janeiro, durante o governo de Michel Temer (MDB), comandando as polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário do estado.

Em fevereiro de 2020, Braga Netto entrou no governo Bolsonaro como ministro da Casa Civil. No ano seguinte, passou a assumir o Ministério da Defesa.

Um ano depois, deixou o ministério no prazo para concorrer às eleições de 2022 – ele acabou sendo o candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Jair Bolsonaro.