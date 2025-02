UNEB prorroga prazos para validação de cotas e matrícula do Sisu - Foto: Olga Leiria/Ag. A Tarde

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) prorrogou o prazo do cronograma das convocatórias, do processo de validação ao sistema de cotas e da matrícula dos candidatos classificados nos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano, nos cursos de graduação, na modalidade presencial, ofertados pela Universidade.

Agora, a entrega da documentação para validação do acesso ao sistema de cotas deve ser realizada até às 17h desta sexta-feira, 31, através do sistema de heteroidentificação, conforme orientações do edital de matrícula.

O estudante cotista também deverá estar atento para as orientações de submissão da documentação para os procedimentos de heteroidentificação fenotípica, disponibilizado no edital.

Após período para recursos, o resultado final do processo de validação do acesso ao sistema de cotas será no dia 12 de fevereiro, com a matrícula dos aprovados sendo efetivada entre os dias 13, 14 e 17 seguintes. O procedimento de matrícula é obrigatório para todos os estudantes, cotistas e ampla concorrência.