Oposição declara apoio a Ivana Bastos para 1ª vice-presidência da Alba

Reunião da bancada de oposição e deputada Ivana Bastos (PSD) - Foto: Divulgação | Assessoria

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) declarou apoio à candidatura da deputada Ivana Bastos (PSD) para a 1ª vice-presidência da Casa.

O nome da parlamentar foi sacramentado nesta quinta-feira, 30, para pleitear o posto em um novo arranjo para que não houvesse alteração no regimento da Casa.A novidade foi firmada após reunião dos líderes partidários e o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O anúncio foi selado pelo líder do grupo, deputado Alan Sanches (União Brasil), junto com seu sucessor, o deputado Tiago Correia (PSDB), após uma reunião nesta tarde, na Presidência da Casa, com integrantes do bloco.

Semanas atrás, por unanimidade, a bancada já havia confirmado apoio à reeleição do presidente Adolfo Menezes (PSD).

A eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2027 acontecerá na próxima segunda-feira, 3, a partir das 14h30, no plenário. A votação é secreta e presencial.