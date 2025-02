Candeias: Eriton sanciona reajuste salarial do magistério: “Valorização”

Eriton Ramos participou de ato do governo do Estado de entrega de ambulâncias para renovação da frota do SAMU 192 dos municípios - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O prefeito de Candeias, Eriton Ramos, sancionou na quarta-feira, 29, o Projeto de Lei 001/2025, que fixa em 6,27% o piso salarial para os profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica para o exercício de 2025. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta quinta, 31, durante ato do governo do Estado de entrega de ambulâncias para renovação da frota do SAMU 192 dos municípios, em Salvador, o gestor falou sobre o feito e destacou que Candeias foi uma das primeira cidades a conceder o reajuste aos profissionais.



"A gente não poderia começar diferente...dando essa valorização às profissionais da educação do magistério, professores, coordenadores, principalmente porque as aulas iniciam agora em 10 de fevereiro, então nós já começamos, de fato, demonstrando como a gente vai querer conduzir a relação com as pessoas, principalmente com os nossos servidores, porque eu entendo, a nossa gestão entende, quem de fato são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, que fazem a engrenagem funcionar e nada mais justo do que já iniciar valorizando essa categoria", pontuou o prefeito.

Eriton destacou ainda que Candeias atendeu ao decreto do governo federal e promulgar a lei municipal para atender a demanda do magistério.



"Candeias saiu na frente, foi uma das primeiras cidades do estado a já estar promulgando a lei e já estamos pagando hoje inclusive já o primeiro salário do mês já com reajuste para os professores e os coordenadores. A base foi de quase 6,7%, que foi o piso definido pelo decreto do Governo Federal, a gente sanciona porque não é obrigatório porque como é decreto lá, a gente já sanciona, então tem um valor para 20 horas e valor para 40 horas de quase 7%", explicou.