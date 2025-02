Jerônimo abre o jogo sobre reajuste do metrô: "Fazendo conta"

Governo ainda estuda possível aumento - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 31, que ainda não decidiu sobre o possível reajuste da tarifa do metrô de Salvador. O gestor disse estar estudando a melhor alternativa para a população.

Jerônimo pontuou que tem levado em consideração fatores como a extensão do metrô e o VLT, prestes a sair do papel, e revelou ter recebido algumas sugestões. Atualmente, a tarifa do modal está no valor de R$ 4,10.

"Eu falei a vocês que estou apreciando por conta do meu projeto com o metrô, a extensão do metrô, o VLT, então fazer conta não é difícil. Eu só não quero, neste momento, trazer um preço, se tiver aumento, que não seja tão forte. Estou ainda debruçado e fazendo conta", afirmou em coletiva de imprensa, durante a entrega ambulância do SAMU, no Bonfim.

"Foram apresentadas sugestões, pedi para refazer para alguns aspectos", completou o governador.