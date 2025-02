Governador prega cautela ao comentar sobre chapa 'puro-sangue' em 26

Rui, Jerônimo e Wagner podem formar possível chapa puro-sangue em 2026 - Foto: Divulgação / PT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou, nesta sexta-feira, 31, durante entrevista coletiva, que a escolha de uma chapa 'puro-sangue' na Bahia para 2026 seja uma decisão do presidente Lula (PT).

Segundo algumas notícias, Lula estaria preparando um contragolpe na oposição para aumentar o número de senadores petistas.

Jerônimo garantiu que Lula não irá se intrometer na decisão do grupo político e pregou cautela na definição da chapa que disputará as eleições de 2026.

A principal indefinição gira em torno de Ângelo Coronel (PSD), que deseja se candidatar à reeleição para o Senado, mas pode ter sua vaga ameaçada pela possível candidatura de Rui Costa (PT).

“Nós bem sabemos o estilo de Lula fazer política, não existe essa intenção. Ele vai respeitar. Ele pode até pedir alguma coisa a algum estado, mas, pelo que conheço Lula, ele vai respeitar a decisão local. Vocês se lembram que, lá atrás, quando foi a escolha de Rui, ele tinha outro interesse, mas respeitou a escolha da Bahia. Agora, novamente, ele pode sugerir alguns nomes, mas não há essa intenção. Nossa prioridade é construir uma chapa forte para concorrer”, afirmou o governador durante entrega de novas ambulâncias para o estado.

“Nós não estamos com esses nomes definidos. Ainda não chegamos em 2026. Antes disso, temos a eleição da Alba, da UPB, da FEC e do próprio Congresso Federal. Então, há muita coisa para dialogar. A determinação aqui do governador é que utilizemos todas essas eleições para fortalecer nosso grupo na Bahia. Esse será o critério: unidade no grupo e fortalecimento da nossa política no estado”, completou.