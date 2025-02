Jerônimo revela insatisfação com atraso da nova rodoviária

Jerônimo Rodrigues fala sobre novo terminal rodoviário - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a falar, nesta sexta-feira, 31, sobre a entrega da nova rodoviária, localizada em Águas Claras. O gestor revelou insatisfação com os prazos da empresa responsável pelas obras, mas garantiu que o secretário da Casa Civil, Afonso Florence (PT), tem dialogado sobre o tema.

"Tenho apertado a Casa Civil para direcionar com a Seinfra, a Sedur, todos os investimentos e antecipar. Teve um atraso, eu não estou contente com o atraso da empresa, já falei anteriormente que estava obstinado a tomar outra decisão com relação ao processo, mas o secretário Afonso está dialogando", iniciou o gestor.

Jerônimo ainda falou sobre o destino do terreno do atual terminal rodoviário, na região de Pernambués, que inclui também o espaço que pertence ao Departamento de Trânsito (Detran-BA).

"Eu vou aguardar primeiro concluir a obra, não quero tratar de prazo, porque eu estou apertando para que possa acontecer logo. Assim que transferir a rodoviária, já terei um plano, vou pedir um projeto para analisar as sugestões", afirmou o governador, que participou da entrega de ambulâncias do SAMU.