Claudia Leitte surpreende ao usar acessório LGBTQIA+ em show; VÍDEO

Claudia Leitte surpreendeu o público durante a segunda edição do ensaio de verão Soul D’Rua, neste sábado, 1º, no Candyall Guetho Square, em Salvador. A cantora, que é evangélica, chamou atenção ao pegar um leque com as cores da bandeira LGBTQIAPN+ e usá-lo, arrancando gritos e aplausos dos fãs.

O momento aconteceu quando o público começou a cantar em coro: "Sou Claudia Leitte, com muito orgulho e com muito amor!". Foi então que um fã jogou o leque no palco, e Claudia, sem hesitar, pegou o acessório e se abanou com ele, levando os fãs à loucura. A cena foi registrada pela equipe do Portal MASSA!

Em outro momento, a loira mandou recado para os fãs sobre o Carnaval de Salvador. "Eu já quero começar dizendo que no carnaval deste ano a gente não está para brincadeira", disparou.

Sai ou não no Carnaval?

A confusão envolvendo Claudia Leitte e a troca do nome de Iemanjá por Yeshua na música 'Cata Caranguejo' continua rendendo. Agora, o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras) e a ialorixá Jaciara Ribeiro pediram ao Ministério Público da Bahia para que a cantora não seja contratada pelo Governo do Estado e Prefeitura de Salvador para shows.

Caso a petição seja aceita pelo MP-BA, a famosa pode, inclusive, ser proibida de cantar no Carnaval de Salvador recebendo dinheiro de verbas públicas.