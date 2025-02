Claudia Leitte pode ser impedida de cantar no Carnaval; entenda

Claudia Leitte está na mira do Ministério Público - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica envolvendo Claudia Leitte continua rendendo e agora o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afrobrasileiras) e a iyalorixá Jaciara Ribeiro pediram ao Ministério Público da Bahia para que a cantora não seja contratada pelo governo do estado e Prefeitura de Salvador para shows.

Caso a petição seja aceita pelo MP-BA, a famosa pode, inclusive, ser proibida de cantar no Carnaval de Salvador recebendo dinheiro de verbas públicas.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o pedido foi feito nesta quinta-feira, 30, e enviado à juíza Livia Santana e Sant'Anna Vaz, da Promotoria de Justiça Especializada no Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.

A polêmica ocorre em meio ao inquérito civil no Ministério Público da Bahia que apura se Cláudia Leitte cometeu racismo religioso ao trocar o verso "saudando a rainha Iemanjá" para "eu canto meu rei Yeshua" no hit da Axé Music "Caranguejo".

O Idafro e a iyalorixá falam na recomendação ao governo do estado e à Prefeitura de Salvador "para que respeitem a Constituição Federal e não contratem Cláudia Leitte para quaisquer performances artísticas".

Eles declaram que os Estados se comprometem a "prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância", inclusive "apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas ou que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento".

O texto sinaliza que o MP também tem como atribuições a de "promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades", pedindo ao "destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito."