Marido de Simone sobre polêmica de Claudia Leitte: "Incitando ódio?"

Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz decidiu comentar a polêmica envolvendo Claudia Leitte. Em seu Instagram, o empresário defendeu a cantora, que alterou a letra da música “Caranguejo”, em que trocou “saudando a rainha Yemanjá” por “eu canto meu rei Yeshua”.

Em seu Instagram, o empresário foi questionado por um internauta sobre a confusão envolvendo a artista, que está sendo investigada pelo Ministério Público da Bahia.

“Acho a maior bobagem do mundo isso. Vocês nem sabem o que é intolerância religiosa. As pessoas falam sobre intolerância e nem sabem o significado disso. Ela está incitando o ódio para que as pessoas odeiem outras pessoas que acreditem em outra religião diferente da dela? Não”, disse Kaká.

