Claudia Leitte revela mudança no Carnaval após conselho do filho

Claudia Leitte já está nos preparativos para o Carnaval 2025, que começará no final de fevereiro. A cantora promete levar "muito axé" nos desfiles que fará pelo Brasil e contou um conselho que ouviu do filho Rafael, de 12 anos.

"Somos um pouco atletas em cima do trio. São pelo menos cinco a seis horas ali. E eu sempre em movimento para todos os lados. Antes, eu exibia os machucados como um troféu. Pé estourado, ombro, várias escoriações. Mas um dia meu filho Rafael me falou: 'Mãe, saúde e segurança em primeiro lugar'. Isso me fez pensar e passar a buscar mais leveza e conforto", ressaltou, em entrevista ao UOL.

Claudia Leitte confessou que deseja priorizar o bem-estar na festa deste ano. "Busco mais conforto. Quero algo com muita fluidez no movimento", disse.

No Carnaval de Salvador, a cantora estará com seu trio no circuito Barra-Ondina os blocos Blow Out, na sexta-feira, 28, e Largadinho, no domingo, 2, e na terça-feira, 4. Além disso, ela animará o Camarote Brahma, no sábado, 1º, e o Camarote Harém, na segunda-feira, 3.

Sobre as músicas que levará para a folia, Claudia garantiu: "É um Carnaval que virá com muito axé, frevo e um pouco de nostalgia mesmo. Mergulhei num momento precursor ao Carnaval, mas também olho para a frente. É tudo muito misturado, com coisas modernas também, tipo o som de Christina Aguilera. O Soul D'Rua é uma declaração de amor ao outro".