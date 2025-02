Marcelo, filho de Ivete Sangalo, encanta ao dividir o palco com a mãe

Marcelo foi um dos destaques do show - Foto: Reprodução | Instagram

Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, roubou a cena durante sua apresentação com a mãe no Festival de Verão Salvador, realizado no Parque de Exposições. Aos 15 anos, o jovem músico mostrou seu talento na percussão, encantando o público que acompanhou o show neste domingo, 26.

Leia mais:

>> Ivete Sangalo apoia romances do filho, Marcelo: "Tem que amar bastante"

>> Gustavo Mioto desabafa sobre ida de Ana Castela ao Festival de Verão: "Dificuldade de separar"

>> Lincoln Senna avalia início no Parangolé: “Vem me surpreendendo”

Já conhecido por integrar os palcos com Ivete há anos, Marcelo foi um dos destaques do show, que teve participações especiais de fãs e da dançarina Lore Improta. No final da apresentação, Ivete transformou o Parque de Exposições em um circuito de carnaval após colocar um trio elétrico em cima do palco.



Veja um trecho da apresentação: