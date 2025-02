Ivete Sangalo apoia romances do filho, Marcelo: "Tem que amar bastante"

Frequentemente, o nome do adolescente acaba sendo alvo de interesse e especulações na web - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Uma das atrações mais aguardadas da noite deste domingo, 26, no Festival de Verão 2025, Ivete Sangalo comentou de forma descontraída sobre a vida amorosa de seu filho mais velho, Marcelo Cady, de 15 anos. Frequentemente, a vida pessoal do adolescente acaba sendo alvo de interesse e especulações na web.

No início do ano passado, um suposto affair entre Marcelo e Melody movimentou a internet. Tudo começou quando Anitta sugeriu que o filho de Ivete vivesse um affair com a funkeira. Em meio a brincadeira das artistas, Melody surpreendeu ao revelar que estava, de fato, conversando com o baiano. "Ter a Ivete de sogra, eu não sei, mas a gente já está trocando contato, já estamos vendo de se encontrar", contou a cantora na época. No entanto, o romance não engatou.

A caminho do palco para o seu show deste domingo, Ivete destacou que apoia o filho em seus romances e experiências afetivas. “Eu acho que ele tem que amar bastante e ser amado”, brincou ela, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE. Marcelo Cady não tem um relacionamento assumido.

Casada com o nutricionista Daniel Cady, Ivete tem três filhos: Marcelo, e as gêmeas Marina e Helena, de 6 anos. A cantora não esconde que é uma mãe coruja. No show deste domingo, Ivete seguiu tietando Marcelinho, que mais uma vez, estava tocando na percussão da sua banda. "Lindo de mamãe, toca muito", se derreteu a artista.

Marcelo Cady viraliza com 'swingueira' na Timbalada

Marcelo Sangalo acompanhou a mãe, Ivete Sangalo, em uma participação no Ensaio da Timbalada e chamou atenção pela evolução na percussão. O vídeo do show, que aconteceu no Candyall Ghetto Square viralizou nas redes sociais.

"Esse menino é cria de Carlinhos [Brown], da Timbalada, é cria de mainha", comemorou Ivete no palco. "Meu músico preferido", elogiou o pai Daniel Cady em publicação nas redes sociais.