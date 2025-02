Claudia Leitte pode pagar R$ 10 milhões por acusação de racismo, diz advogado

Cantora foi denunciada por ialorixá - Foto: (Foto: Reprodução/Instagram)

A audiência pública sobre um possível caso de racismo religioso da cantora Claudia Leitte acontece nesta segunda-feira, 27, no Auditório do Ministério Público da Bahia. Ela foi criticada por cantar a música "Caranguejo", mudando a palavra "Iemanjá" para "Yeshuá".

Um dos responsáveis pela denúncia foi o advogado Hédio Silva Jr., coordenador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, IDAFRO. Em entrevista ao A TARDE, expressou os objetivos legais com o inquérito e apontou que irá pedir uma indenização milionária por parte da cantora.

"O papel do inquérito é coligir provas com base nas quais o IDAF e o Ministério Público irão propor uma ação civil para que ela, ou cante a música com a composição original, ou não cante a música. E, com certeza, uma recomposição do dano por ser uma conduta reiterada, sendo impossível pensar em um valor abaixo de R$ 10 milhões."

Além disso, o advogado ainda falou sobre a importância da audiência.

"A investigação aqui é para quantificar a extensão e a profundidade do dano moral coletivo aos afro-religiosos que obviamente se sentiram ofendidos com essa mudança, até porque ela confessa, que mudou [a letra da música] por conta da mudança de religião dela".

Leia mais:

>> Traficante 'Dona Maria' tem prisão temporária decretada pela Justiça

>> Sobrevivente do holocausto descobre que pai da namorada era nazista

>> Ministério da Educação divulga o resultado do SISU 2025

A denúncia também foi feita pela ialorixá Jaciara Ribeiro por meio de uma atuação jurídica do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO). Em entrevista ao Portal A TARDE, a ialorixá disse como se sente sobre este caso.

"Para mim, quanto a mulher de Candomblé, a ativista da luta, eu acredito que é muito triste. Ainda mais por a gente estar na cidade mais negra fora da África, e ver os fundamentalistas tentando apagar a memória ancestral é muito doloroso."

Entenda o caso

Em dezembro, Claudia foi criticada por cantar a música "Caranguejo", mudando a palavra "Iemanjá" para "Yeshuá", que quer dizer "salvar" em hebraico e tem outras variações: Yeshuah, com H no final, que significa "salvação", e Yehoshua, que vem a ser "Deus salva".

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, a cantora aparece cantando “Eu canto meu Rei Yeshua” ao invés de “Saudando a rainha Yemanjá”, como já fez em outros shows.

Em função da decisão, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) disse que iria instaurar um inquérito para apurar um possível ato de racismo religioso cometido pela artista.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da cantora, mas até o momento não obteve retorno.