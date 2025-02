Traficante 'Dona Maria' tem prisão temporária decretada pela Justiça

Jasiane Silva Teixeira é natural de Vitória da Conquista - Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE

A Justiça baiana determinou nesta sexta-feira, 27, a prisão temporária de Jasiane Teixeira, mais conhecida como 'Dona Maria', apontada como uma das maiores traficantes da Bahia. A ação, que foi uma iniciativa do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), contou com o apoio da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), e visa enfraquecer a atuação de uma organização criminosa que lidera o tráfico de drogas no sudoeste do estado.

O mandado de prisão foi emitido pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, e faz parte de uma série de investigações sobre o tráfico e lavagem de dinheiro. Jasiane Teixeira já responde a quatro processos por tráfico de drogas e a um por homicídio, sendo também uma das procuradas no "baralho do crime" divulgado pela SSP, fato que, conforme explicam os promotores de Justiça do Gaeco, “denota a sua periculosidade e o seu alto grau hierárquico na organização criminosa que integra, conhecida por liderar o tráfico de drogas no sudoeste baiano”.

Leia também:

>> Polícia ocupa áreas do CV após dois PMs serem baleados em Salvador

>> Policial Militar da Reserva morre em acidente com caminhão na Bahia

>> Adolescente que matou menina grávida é encontrado morto na Bahia

A prisão de Jasiane foi realizada na última sexta-feira, 24, em São Paulo, onde ela também foi presa em virtude de outras condenações. Além disso, investigações apontam que ela teria vínculos financeiros com pessoas sem antecedentes criminais, suspeitas de estar envolvidas na ocultação de recursos oriundos de atividades ilícitas, configurando um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico e de outros crimes.

Natural de Vitória da Conquista e conhecida como 'Dona Maria', Jasiane Silva Teixeira, ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública, foi capturada na noite de sexta-feira, 24, na zona leste de São Paulo. Ela foi considerada uma das maiores traficantes de drogas da Bahia e tinha fortes conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Jasiane foi casada com um dos líderes dessa facção criminosa, que foi morto em 2014.