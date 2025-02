Adolescente que matou menina grávida é encontrado morto na Bahia

A adolescente estava grávida de cinco meses. - Foto: Aldo Matos/Acorda Cidade

O jovem de 17 anos, suspeito na morte de uma adolescente de 13 anos, que estava grávida, foi encontrado morto no sábado, 25, em Feira de Santana, na Bahia. Antes de ser assassinado, Samuel prestou depoimento à polícia.

O corpo de Samuel Nascimento Cruz foi localizado com marcas de tiros, dentro de uma casa abandonada, no bairro Gabriela. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gustavo Coutinho, o adolescente foi morto por vingança por causa da morte da namorada Jheovane Vieira Lima.

De acordo com o G1, em depoimento, Samuel relatou à polícia que o disparo foi acidental e a arma pertencia ao pai da garota. A adolescente estava grávida de cinco meses. Segundo o delegado, a arma ainda não foi localizada.

A polícia suspeitava que o crime tinha sido cometido pelo namorado da vítima e pai da criança. Ele fugiu do local do crime e estava foragido desde então.