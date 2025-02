Adolescente de 14 anos é encontrada morta após desaparecimento

- Foto: Reprodução

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta após dois dias desaparecida. O caso aconteceu em Feira de Santana.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Pâmela Beatriz de Jesus dos Reis, foi achada no sábado, 25, numa região de mata do bairro Aviário, com ferimentos provocados por arma de fogo.

A última vez em que ela havia sido vista foi na última quinta, 22, quando saiu da casa onde morava, no bairro Tomba.

A Delegacia de Homicídios foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e está apurando o caso.