PM se pronuncia após denúncias de agressão a torcedores do Vitória

- Foto: Reprodução

A Polícia Militar da Bahia se pronunciou no início da tarde deste domingo, 26, sobre as denúncias de agressão de policiais militares contra integrantes de uma torcida organizada do Esporte Clube Vitória, no entorno do Estádio da Arena da Fonte Nova, onde o Rubro-Negro enfrentaria o Colo-Colo de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano.

Leia Mais:

>> VÍDEO: grupo de torcida organizada do Vitória é detido por vandalismo

>> Pilar danificado: retorno de Mateusinho está longe de acontecer

Em nota, a corporação informou que "durante a organização do trânsito para a chegada da delegação do Esporte Clube Vitória ao Estádio Fonte Nova, foi necessário o uso proporcional da força policial para restabelecer a ordem, após torcedores de uma torcida organizada obstruírem as vias e desobedecerem orientações da equipe de segurança, prejudicando a mobilidade e impedindo a passagem de ambulâncias".

O texto enviado à imprensa ainda ressalta "que sua presença nos estádios tem como objetivo garantir a segurança dos torcedores e a tranquilidade do evento, buscando preservar a ordem e o bem-estar de todos os envolvidos".

Por fim, a corporação disse ter determinado "apuração imediata dos fatos para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, reafirmando seu compromisso com a legalidade e a transparência", e que "a PMBA não compactua com excessos e deve atuar sempre pautada pela técnica e pelo respeito aos direitos dos cidadãos".