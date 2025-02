VÍDEO: grupo de torcida organizada do Vitória é detido por vandalismo

- Foto: Reprodução

Vários torcedores de uma organizada do Esporte Clube Vitória foram detidos após denúncia de vias de fato e vandalismo em Periperi, no Subúrbio Ferroviário, por equipes do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Baía de Todos os Santos (BTS), do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe), da 17ª e da 18ª CIPMs. O grupo estava se dirigindo para acompanhar o jogo do Leão da Barra contra o Colo-Colo, em partida programada para hoje, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Leia Mais:

>> Com treino único, Vitória está pronto para encarar o Colo-Colo

>> Com jovem da base, Vitória relaciona 23 para enfrentar o Colo-Colo

De acordo com a PM, após o acionamento, os militares se dirigiram imediatamente para a Av. Afrânio Peixoto, onde flagraram os indivíduos, que foram alcançados e detidos. Com eles, foram apreendidos materiais normalmente utilizados em brigas, como objetos perfurocortantes e soco-inglês.

Em um vídeo enviado à reportagem do Portal A TARDE é possível um grupo com ao menos 30 torcedores ao chão durante a ação policial. Imagens de circuito de segurança também mostram os policiais de pé, e viaturas em volta.

Conforme a PM, todo material apreendido e os suspeitos estão sendo encaminhados para a Polícia Civil, onde a ocorrência será formalizada.

A Polícia Militar ainda não informou o número total de detidos.