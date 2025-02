Com jovem da base, Vitória relaciona 23 para enfrentar o Colo-Colo

Foram 23 jogadores convocados para o jogo contra o Colo-Colo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória convocou 23 jogadores para o compromisso diante do Colo-Colo, marcado para este sábado, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. A equipe terá desfalques e uma novidade entre os relacionados.

A principal novidade é a inclusão do jovem zagueiro Cauã, de 20 anos, formado nas divisões de base. Em contrapartida, o volante Willian Oliveira é uma baixa na equipe, acometido de lesão do ligamento colateral do joelho direito e está fora da partida.

Outros desfalques ficam por conta dos meio-campistas Thiaguinho e Caio Vinícius, além dos zagueiros Camutanga e Edu.

Em fase final de recuperação, o meia Matheuzinho treinou leve com bola novamente e deve estar a disposição nos próximos jogos.

O Vitória é olíder do Campeonato Baiano com os mesmos cinco pontos de Porto e Atlético de Alagoinhas, porém com saldo positivo de três gols.

Confira a lista de relacionados do Vitória para pegar o Colo-Colo:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Gabriel

Zagueiros: Cauã, Néris, Wagner Leonardo e Zé Marcos

Laterais: Cáceres, Claudinho, Emerson Buiu, Hugo e Lucas Esteves

Volantes: Léo Naldi, Ricardo Ryller, Ronald e Val Soares

Meias: Pablo e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fabri, Gustavo Mosquito, Janderson e Osvaldo