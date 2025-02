Colo-Colo x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações

Colo Colo recebe o Vitória na Arena Fonte Nova - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de se manter na liderança do Baianão 2025, o Vitória entra em campo neste sábado, diante do Colo-Colo. O duelo, válido pela 4ª rodada, ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, com previsão de início para as 18h30.

As equipes vivem cenários bem distintos na tabela, tendo em vista que o Leão lidera a competição, com cinco pontos, somando dois empates e uma vitória. A equipe de Ilhéus, por sua vez, ainda não venceu na temporada, com dois empates e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vitória venceu três deles, enquanto o Colo-Colo venceu dois. No período, o Leão marcou seis pontos e sofreu cinco. O último duelo foi no Baianão de 2015, quando o Tigre saiu com o resultado positivo em 2x0.

Provável escalação do Colo-Colo

Vinicius Cima; Marcelinho, Dedé, Erik e Elivelton; Gabriel, Joílson, David e Edílson; Palácios e Wesley. Técnico: Nilson Corrêa

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Zé Marcos, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ronald, Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Ficha técnica

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 18h30

Onde assistir: TVE e TV Vitória