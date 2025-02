Vitória anuncia renovação com a Fatal Model: "Maior valor da história"

Fatal Model renova com Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Parceira do Vitória desde 2022, a Fatal Model, site de acompanhantes de luxo, renovou com o Leão por mais uma temporada, nesta quinta-feira, 23. O vínculo está presente desde o ano de 2022, quando o rubro-negro estava na Série C.

Através de um comunicado, o Leão revelou que este será o maior patrocínio da história, posicionado na barra da camisa rubro-negra. O valor da renovação ainda não foi divulgado.

"Juntos, somos mais fortes, por isso a @FatalModel renova o patrocínio com o Vitória por mais uma temporada, dessa vez com o maior valor da história da barra da camisa rubro-negra para simbolizar o quanto acreditamos e jogamos junto com o Leão.Seguimos juntos em mais uma temporada, jogando por mais respeito e conquistas dentro e fora de campo", publicou o Vitória.

O próximo confronto do Leão será neste sábado, diante do Colo Colo, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano de 2025. O duelo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, com início previsto para às 18h30.