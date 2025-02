Vitória divulga a segunda edição da Corrida do Leão

Primeira edição da Corrida do Leão em 2024 foi um sucesso - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória divulgou na manhã desta quinta-feira, 23, a segunda edição da "Corrida do Leão". A iniciativa tem como meta promover hábitos saudáveis e a interação entre sócios e torcedores rubro-negros em geral.

O primeiro lote promocional de ingressos já está disponível aos rubro-negros apaixonados por corrida de rua. O valor para os sócios Sou Mais Vitória é de R$ 79,90 e para os não sócios R$ 99,90. Os valores serão por tempo limitado.

O evento será realizado no dia 18 de maio, um domingo, iniciada às 6h, com percurso nas ruas adjacentes ao Barradão, como a Artêmio Castro Valente, e com linha de chegada dentro do estádio, exatamente na Toca do Leão.

As provas da Corrida do Leão serão com as distâncias de 5 km e 10 km, além da categoria Kids, com jovens atletas nas faixas etárias de 4 a 12 anos de idade.

"Estamos confiantes de que a 2ª edição da Corrida do Leão será ainda maior e melhor, consolidando esse evento como uma das principais experiências esportivas do calendário do Rubro-Negro", disse o presidente do Vitória, Fábio Mota.

Vale salientar que nesta edição da Corrida do Leão contará com algumas novidades, como a presença de artistas, ex-jogadores e premiação em dinheiro.

Além disso, serão distribuídas medalhas de participação, camisas rubro-negras autografadas, planos SMV e brindes dos patrocinadores do clube.