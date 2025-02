Após buscar empate, Carpini destaca: "Sempre vamos jogar para vencer"

Thiago Carpini, técnico do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória estreou na Copa do Nordeste com um empate por 2 a 2 diante do CRB, na noite desta quarta-feira, 22, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O Rubro-Negro saiu atrás do placar em duas ocasiões, mas conseguiu igualar o marcador com gols de Janderson e Neris.

| Foto: Victor Ferreira / EC Bahia

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini destacou os desafios enfrentados pelo elenco neste início de temporada: “Nós sabíamos da dificuldade que seria enfrentar o CRB. Foi um jogo muito aberto, com chances claras, em que os detalhes definiram o placar. O ponto positivo foi a força da equipe em buscar o empate e criar oportunidades reais. Poderíamos ter saído com a vitória. Sempre jogamos para vencer e temos que enaltecer a luta dos atletas”, analisou.

O comandante rubro-negro também enfatizou a capacidade da equipe de reagir ao placar adverso e lamentou algumas oportunidades perdidas. “Tivemos a força de sair atrás no placar por duas vezes e a maturidade para buscar o empate. Criamos chances claras, como a cabeçada de Janderson e uma situação com o Mosquito, em que fiquei na dúvida sobre um possível pênalti. Poderíamos ter saído com a vitória”, afirmou.

Leia mais:

>> Lucas Arcanjo estreia em 2025 e celebra ponto fora de casa: "A gente se impôs"

>> Baianão: Barcelona e Jacobina empatam na abertura da 4ª rodada

>> Juazeirense estreia com derrota para o América-RN na Copa do Nordeste

Mesmo atuando com uma formação de três zagueiros, o Vitória enfrentou dificuldades para conter o ataque adversário. Os defensores Zé Marcos e Wagner Leonardo cometeram erros cruciais que resultaram nos gols do CRB. Apesar das falhas defensivas, o time baiano teve um bom desempenho ofensivo e criou diversas oportunidades ao longo do jogo.



Carpini comentou sobre a escolha tática com três zagueiros, justificando a decisão como uma estratégia para minimizar o desgaste físico e aprimorar a posse de bola.

“A opção foi pensando no menor desgaste para que nossos comportamentos com bola fossem mais efetivos. É importante somar pontos, ainda mais porque não temos tempo para treinar adequadamente. Muitos erros aconteceram, mas é natural neste começo de temporada”, explicou o treinador.

Agora, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Baiano. No próximo sábado, 23, o Rubro-Negro enfrenta o Colo-Colo, fora de casa, pela quarta rodada da competição estadual. A partida está marcada para as 18h30 (horário de Brasília).