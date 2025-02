Juazeirense estreia com derrota para o América-RN na Copa do Nordeste

Juazeirense e América-RN se enfrentaram na Arena das Dunas - Foto: Gabriel Leite | América de Natal

A Juazeirense estreou na fase de grupos da Copa do Nordeste com derrota. Na noite desta quarta-feira, 22, o Cancão de Fogo foi até a Arena das Dunas, em Natal, e terminou derrotado por 2 a 1 diante do América-RN. Guilherme Paraíba e Ítalo marcaram para o Mecão, enquanto Guilherme Silveira diminuiu para os visitantes.

Leia mais:

>> Goleiro do Girona desiste de acerto com Bahia; motivo chama atenção

>> Vitória acumula frustrações na busca por centroavante; relembre casos

>> CBF anuncia palco do primeiro jogo da Seleção Brasileira em 2025

Agora a Juazeirense muda a chave e foca no Baianão. No fim de semana, a equipe comandada pelo técnico João Carlos enfrenta o Jacuipense fora de casa, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida está marcada para as 18h30 de domingo, 26.

Pela Copa do Nordeste, o próximo jogo do Cancão de Fogo é contra o Bahia, às 19h do dia 5 de fevereiro. O confronto será realizado no criticado Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.