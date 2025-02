CBF anuncia palco do primeiro jogo da Seleção Brasileira em 2025

Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como palco do primeiro jogo da Seleção Brasileira em 2025. A partida será contra a Colômbia, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e está marcada para o dia 20 de março, às 21h45.

Segundo a CBF, a escolha de Brasília ocorreu após os administradores do Mané Garrincha concordarem em ceder o estádio com 15 dias de antecedência para que a entidade trate o gramado e adapte a arena às normas exigidas pela Conmebol e pela Fifa.

Outros estádios, como o Morumbi e a Neo Química Arena, em São Paulo, além do Maracanã, no Rio de Janeiro, também estavam na lista de possibilidades, mas não puderam ser confirmados devido aos compromissos de Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo em competições estaduais e internacionais no mesmo período.

Esta será a primeira partida da Seleção na capital federal desde outubro do ano passado, quando o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, também pelas Eliminatórias. A cidade possui uma das maiores malhas aéreas do país, além de uma ampla rede hoteleira, com 14 mil unidades habitacionais e 26 mil leitos, o que facilita a recepção de torcedores e da delegação.