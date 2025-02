Lucas Arcanjo estreia em 2025 e celebra ponto fora de casa: "A gente se impôs"

Lucas Arcanjo em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A estreia do Vitória na Copa do Nordeste não foi com três pontos, mas o time mostrou poder de reação para empatar com o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na noite desta quarta-feira, 22. O duelo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da competição regional terminou 2 a 2 com gols de Anselmo Ramon e Léo Pereira, para o Galo, e Janderson e Neris, para o Leão.

Os goleiros Matheus Albino, do CRB, e Lucas Arcanjo, do Vitória, também tiveram boas atuações e se destacaram durante os 90 minutos. Em entrevista coletiva após a partida, o paredão rubro-negro celebrou o ponto conquistado fora de casa.

“É um jogo muito difícil, jogar aqui é sempre difícil. O time deles é muito qualificado, mas a gente se impôs, a gente fez o nosso estilo de jogo, construímos bem. É valorizar o ponto fora de casa, que é muito importante, saindo atrás do placar duas vezes, mas conseguimos os gols e o empate. Agora é trabalhar que tem muitos jogos importantes pela frente”, disse Lucas Arcanjo ao Premiere.

Agora o Vitória volta as atenções para o Baianão. No fim de semana, a equipe encara o Colo-Colo em jogo que será realizado na Arena Fonte Nova, com mando do time de Ilhéus. A partida da 4ª rodada está marcada para as 18h30 de sábado, 25.