Baianão: Barcelona e Jacobina empatam na abertura da 4ª rodada

A 4ª rodada do Baianão 2025 começou nesta quarta-feira, 22, com a partida entre Barcelona de Ilhéus e Jacobina. O jogo, realizado no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, terminou empatado em 2 a 2. Gian e William Jesus marcaram para os mandantes, enquanto Anderson Bandeira e Victor Ramon fizeram para o Jegue da Chapada.

O resultado foi ruim para as duas equipes, que ainda não venceram nesta edição do estadual. O Barcelona soma quatro empates em quatro jogos e aparece na 7ª colocação. Já o Jacobina empatou duas e perdeu duas vezes e está na 10ª posição, a lanterna.

No fim de semana, quatro jogos vão encerrar a 4ª rodada do Baianão, confira:

Sábado, 25/01

16h - Atlético x Jequié

18h30 - Colo-Colo x Vitória

Domingo, 26/01

16h - Bahia x Porto

18h30 - Jacuipense x Juazeirense