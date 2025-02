Real dá show e PSG vira sobre o City na quarta-feira de Champions

O 'Quarteto Fantátisco' do Real Madrid decidiu novamente na Champions League - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A sétima rodada da fase de liga da Champions League terminou em grande estilo na tarde desta quarta-feira, 22. Com dois gols de Vinicius Jr. e Rodrygo, o Real Madrid goleou o RB Salzburg por 5 a 1 no Santiago Bernabéu e, em Paris, o PSG reverteu a vantagem de 2 a 0 do Manchester City e venceu o duelo contra os ingleses por 4 a 2, no Parc des Princes.

Leia mais:

>> Sem Gabriel Xavier, Bahia encerra preparação de olho no Sampaio Corrêa

>> Vitória acumula frustrações na busca por centroavante; relembre casos

>> Goleiro do Girona desiste de acerto com Bahia por motivos familiares

Com o resultado, o Real Madrid assumiu a 16ª colocação e, agora com 12 pontos em sete jogos, o clube merengue precisa de um empate diante do Stade Brestois, na próxima rodada, para garantir a vaga para a próxima fase da competição.

O Manchester City, por outro lado, se complicou na Liga dos Campeões. A equipe ocupa a 25ª posição e, fora da zona de classificação com oito pontos somados, a equipe precisa vencer o Club Brugge na oitava rodada e torcer para outros resultados para garantir a vaga.

Outro grande duelo que marcou o fim da penúltima rodada da primeira fase da competição foi a vitória importante do Feyenoord, da Holanda, diante do Bayern de Munique por 3 a 0. Com o resultado, o time holandês ultrapassou o clube alemão, alcançou a marca dos 13 pontos e assumiu a 11ª colocação.

Confira os outros resultados da sétima rodada da Champions League:

Bolonga 2 x 1 Borussia

RB Leipzig 2 x 1 Sporting

Shakhtar Donetsk 2 x 0 Stade Brestois

Sparta Praga 0 x 1 Inter

Arsenal 3 x 0 Dínamo Zagreb

Milan 1 x 0 Girona

Celtic 1 x 0 Young Boys