Tudo igual! Vitória e CRB empatam em estreia na Copa do Nordeste

Duelo entre CRB e Vitória pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi até Maceió para estrear na Copa do Nordeste diante do CRB, na noite desta quarta-feira, 22. Depois de ficar duas vezes atrás do placar, o Rubro-Negro conquistou um ponto após empate por 2 a 2 no Estádio Rei Pelé. Anselmo Ramon e Léo Pereira marcaram para os donos da casa, enquanto Janderson e Neris fizeram os gols do Leão da Barra.

Thiago Carpini ousou na escalação com três zagueiros e três volantes. O time titular contou com Lucas Arcanjo, Claudinho, Neris, Wagner Leonardo, Zé Marcos e Lucas Esteves; Ronald, Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Janderson e Fabri. No decorrer do jogo entraram Carlos Eduardo, Wellington Rato, Gustavo Silva, Val Soares e Raul Cáceres.

Agora o Vitória volta as atenções para o Baianão. No fim de semana, a equipe encara o Colo-Colo em jogo que será realizado na Arena Fonte Nova, com mando do time de Ilhéus. A partida da 4ª rodada está marcada para as 18h30 de sábado, 25.